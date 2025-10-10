Trabzonspor, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 31 Ağustos 2025'e kadar 3 aylık mali tablolarını açıklarken buna yönelik ek bilgilendirmede bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR GELİRİYLE BORÇLAR ÖDENECEK

31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Trabzonspor'un net borcunun 4,255 milyar TL olduğu açıklanırken Eylül 2025'te Uğurcan Çakır transferinden elde edilen 1,4 milyar TL gelirin de borçların ödenmesinde kullanılacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.

Ayrıca, Uğurcan Çakır’ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır.