Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızı adım adım Survivor'a

Mynet'te yer alan bilgilere göre, Survivor 2023 için geri sayım sürerken, takımlar da şekillenmeye başladı. Şarkıcı Berdan Mardini, oyuncular Ümit Erdim ve Murat Eken'den sonra futbolcu Mehmet Ekici'nin de ünlüler takımında yer alacağı ileri sürüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının gündeme getirdiği Mehmet Ekici'yle Acun Ilıcalı'nın telefonda konuştuğu sızan bilgiler arasında. Son dakika değişikliği olmazsa Acun Ilıcalı'nın Mehmet Ekici ismini açıklayacağı tahmin ediliyor.

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

1990 yılında dünyaya gelen Milli futbolcumuz Mehmet Ekici, Almanya Münih doğumludur. 5 yaşında SpVgg Unterhaching takımın’ın alt yapısında forma giymeye başlamış, 2007 yılında ise Bayern Münih U-19 takımında yer almıştır.

Daha sonra Nürnberg ve Werder Bremen formalarını giymiştir. Baba tarafından aslen Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyü nüfusuna kayıtlıdır. Babası’nın ismi Hacı Ekici’dir.

2015 yılında Trabzonspor, 2017 yılında ise Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. Almanya U Milli Takım kategorilerinin tamamında forma giyen Ekici toplam 12 kez Türkiye A Milli Takım formasını giymiştir.