Trabzonspor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic ve antrenmanda adelesi yırtılan Arseniy Batagov forma giyemedi. Milli ara Trabzonspor'a ilaç gibi gelirken bordo mavililerin başarısında büyük pay sahibi olan iki futbolcunun son durumu belli oldu.

61 Haber'in haberine göre Karadeniz ekibinin kaptanı Savic'in 24 Kasım’da oynanacak Başakşehir maçında oynama ihtimali yüksek. Karadağlı futbolcu, Batagov’a göre daha hızlı şekilde iyileşti.

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Batagov'un durumu ciddiyetini koruyor. 23 yaşındaki stoperin bir süre daha sahalardan ayrı kalması bekleniyor. Batagov'un yokluğunda teknik direktör Fatih Tekke'nin Başakşehir karşılaşmasında Rayyan Baniya'ya görev vermesi bekleniyor.