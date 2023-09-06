Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor Yönetimi iç ve dış transferde adeta gaza basarken, Gine asıllı 23 yaşındaki Fransız ön liberoyu Trabzonspor kadrosuna kattı. Batista Mendy, bu gece yarısı Trabzon Havalimanı’nda olacak.

Bu arada Doğucan Haspolat a, Belçika’dan talip çıkarken, bu oyuncun transferi 24 saatte olumlu bitti. Haspolat a, Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo Kulübü talip olurken, Haspolat Belçika ekibiyle kesin olarak anlaştı.

Oyuncuyu önce kiralık isteyen Westerlo’nun bu teklifi kabul edilmezken, Bordo Mavili yönetim ‘’Oyuncuyu bonservisiyle verebiliriz.’’ diyince, bu teklifte kabul gördü. Her iki kulüp de karşılıklı olarak anlaşırken, Karadeniz ekibi oyuncunun bonservisi karşılığında, 550 ile 650 bin Euro arasında bir rakama kesin olarak anlaştığı onaylandı.

Ayrıca Doğucan ın, Belçika Ligi’nde göstereceği performansa göre, Trabzonspor’un yaklaşık 400 ile 500 bin Euro arasında bonus isteme teklifi de, Belçika ekibi tarafından kabul görürken, oyuncu ile ilgili resmi sözleşmenin KAP’A bildirilmesi bekleniyor.

DJANİNY VE KOİTA!

Diğer yandan güzel bir haberde Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 32 yaşındaki Djaniny den geldi.

Bu oyuncuya Suudi Arabistan Pro Ligi’nde bir takım talip olurken, bu oyuncuyu da kiralık olarak değil, bonservisiyle vermek isteyen Trabzonspor kurmaylarının bu önerisi, karşı taraftan kabul gördü. Transfer olup gideceği kulüp olan Al Fetih’in, Djaniny Semedo için Bordo Mavililer’e, 900 ile 1 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceği bilgisi geldi.

Öte yandan, Trabzonspor’un uzun bir süredir görüşmeler yaptığı Koita içinde ciddi teklifler olduğu, siyahi santraforun hem Trendyol Süper Lig’den, hem de Trendyol 1. Lig’den kulüplerin talip olduğu bildirildi. Gineli 33 yaşındaki santrafor Fode Koita’nın menajeri, yakın çevresine Türkiye’de bir kulüple anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

SÜLEYMAN CEBECİ!

Trabzonspor un altyapısı’ndan yetişen ve birinci derece yakınlarının etkisiyle, yetiştiği Bordo Mavili Kulübün teklifini kabul etmeyen ve mevki olarak 10 numara oynayan Süleyman Cebeci, aradığını yurt içinde ve yurt dışında bulamayınca kürkçü dükkanına döndü.

Fransız ekibi Brest ile kampa katılan ama büyük dil sorunu ve uyum problemi yaşayan genç santrafora, Brest ekibi teşekkür ederek gönderdi. Boşta kalan oyuncu için, Trabzonspor Kulübü’nün yine büyüklük yaparak, oyuncuyu affetmesi gündeme geldi.

Bordo Mavililer’in başkanı Ertuğrul Doğan ın, bu hafta sonuna kadar 20 yaşındaki bu genç oyuncuyla bizzat görüşme yapıp; gençtir hata yapar mantığıyla onu affedeceği ve Nenad Bjelica'nın kadrosuna dahil edeceği iddiaları gündeme geldi.

Bu konunun da şu an transfer masasında görüşüldüğü bildirildi.

Bu arada, Trabzonspor yönetimi iç ve dış transferde tam gaz giderken, Bordo Mavili taraftarlar; Beşiktaş maçı biletlerinin satışa çıkacağı günü beklemeye başladı. Bu arada, gişelerde kombine satışları hız kazanırken, bu karşılaşmanın biletlerinin de aynı gün içerisinde kısa bir sürede biteceği tahmin ediliyor.