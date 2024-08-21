Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da 3 ayrılık birden yaşandı.

Bordo-mavililer Batuhan Kör, Murat Cem Aydın ve Hakan Yeşil ile temelli olarak yollarını ayırırken Göktan Gürpüz’ü ise kiraladı.

Trabzonspor’dan transferlere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MURAT CEM AKPINAR SAKARYASPOR’A

"Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar’ın, Sakaryaspor A.Ş.’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır"

BATUHAN KÖR VAN SPOR FK’YE

"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör’ün, Van Spor FK’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır"

HAKAN YEŞİL PENDİKSPOR'A

"Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil’in, Pendikspor A.Ş.’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır"

GÖKTAN GÜRPÜZ KARAGÜMRÜK’E

"Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz’ün Karagümrük A.Ş.’ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır"