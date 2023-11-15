Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür fırtınası

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda en fazla asist yapan 3 futbolcuyla, zirvenin en üst basamağını paylaşıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür fırtınası

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda en fazla asist yapan 3 futbolcuyla, zirvenin en üst basamağını paylaşıyor.
Trabzonspor'un genç oyuncularından Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 5 asist yapınca, Sivasporlu Emrah Başsan, Adana Demirsporlu Yusuf Sarı ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile zirveyi paylaştı.
Bu sezon ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında 1 asist yapan Abdülkadir Ömür, 4. haftadaki Kasımpaşa ve 11. haftadaki Fenerbahçe maçlarında 2'şer asist yapmıştı.
Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta sadece 4 asist yapabilen Abdülkadir, bu sezon daha şimdiden 5 asist yaparak, geçtiğimiz sezonki istatistiğini gerilerde bıraktı.
Bordo mavililerin; ligde yediği 14 gole karşılık, attığı 21 golün 5 tanesinde asisti olan 24 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor ile 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ömür’ün, Karadeniz ekibinde; şu anda oynadığı görev bölgesinde etkili olması, asist sayısını arttırmasına, pozitif yönde katkı sağladığı sanılıyor.

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