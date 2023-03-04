﻿Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı öncesi Bakasetas şoku. Kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili ekipte Bakasetas şoku yaşandı.

Oyuncunun dün yapılan antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.

Bordo Mavili kulüp, Anastasios Bakasetas’ın sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat'tan yapılan bilgilendirmede, Bakasetas'ın sakatlık sonrası tedavisine başlandığı kaydedildi.

İşte Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması;

"Anastasios Bakasetas’ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Trabzonspor’da Bakasetas sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçının kadrosundan çıkarıldı.