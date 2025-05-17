Trabzonspor'da Banza kadro dışı

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşışalacak Trabzonspor’da 20 kişilik kamp kadrosuna forvet oyuncusu Simon Banza alınmadı.

Sakatlığı nedeniyle Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın kafilede yer almayacağı önceden bildirilen Bordo-Mavili takımda Simon Banza ile ilgili ise bir bilgi verilmedi.

Son haftalarda performansı tartışma konusu olan Banza Trabzonspor formasıyla ligde 29 maçta 19 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

Trabzonspor’un Bodrumspor kafilesi şu futbolculardan oluşuyor:

Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan