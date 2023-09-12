Trabzonspor'da dış transfer kapandı. İçeride belirsizlik sürüyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor son günlerde transferde atağa kalkarken, en son üç önemli oyuncu; Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavililer’de, bonservisiyle veya kiralık 30 oyuncu takımdan ayrılırken, dış transferde 15 yeni ismi kadrosuna dahil etti. Kombine satışları hızlandı.

Bu transferlerin ardından Bordo Mavili camiada, son bir transferin gerçekleşeceğine yönelik gereksiz yere beklenti oluşurken, flaş ama doğru bir karar alındı.

Trabzonspor yönetiminin transfere son noktayı koyduğunu ve başka bir transfer yapılmayacağını belirterek, transferi nihayet kapattığını duyurdu.

Yönetimin aldığı bu kararda; yabancı kontenjanında yaşanan sorunun başrol oynadığı belirtilirken, Trabzonspor'da Gineli Fode Koita'nın sözleşmesinin feshedilmesinden ziyade, başka bir takıma transferinin geçerliliğini koruduğu ifade edildi. Koita’nın sonrasında, Nijeryalı Paul Onuachu'nun lisansının çıkartılması planlanıyor.

Takımdan başka bir ayrılığın olmayacağı belirtilirken, Visca, Denswil, Larsen ve Kourbelis ile yolların ayrılabileceği söylentilerinin ise gerçeği yansıtmadığı, sadece sosyal medyadaki bilgi kirliliği olduğu kaydedildi.

FODE KOİTA

Trabzonspor'da takımdan ayrılması gündemde olan son oyuncu Fode Koita ise Trabzonspor’dan izin alarak memleketi Gine’nin yolunu tutması, transferin kapanmasına son 4 gün kala biraz sıkıntı yarattı.

Trabzonspor'da, uzun bir zamandan beri takımdan ayrılığı gündemde olan Fode Koita’nın, bir süredir rahatsız olan babası iki akşam önce vefat edince, Paris doğumlu 33 yaşındaki santrafor, aynı gece memleketi Gine’nin yolunu tuttu.

Bordo Mavililer, Gineli forvetle yollarını ayırmaya hazırlanırken; bu oyuncu için Hatayspor, Gaziantepspor ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden Apollon kulüpleriyle, temaslarını sürdürdükleri öğrenildi.

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın kadroda düşünmediği Koita'nın, Karadeniz ekibinden her an ayrılma ihtimali nedeniyle, resmi evraklarında hazırlanmaya başladığı kaydedildi.

Trabzonspor ile normal de bir yıllık daha sözleşmesi kalan Fode Koita, kontratının son yılında imza parasıyla birlikte toplam 1.2 milyon Euro garanti ücret, 333 bin Euro imza parası olmak üzere; hiç oynamadan toplam 1 milyon 533 bin Euro transfer ücreti kazanacaktı.

Karadeniz ekibi, özellikle son yıllarda yaptığı yanlış ve çok yüksek bedelli transferler yüzünden, yeni yönetim; şimdi Afrikalı oyuncunun transfer dosyasını en az zararla kapatmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz sezonu, Kasımpaşaspor'da kiralık olarak geçiren forvet oyuncusu Koita, Trabzonspor'da bir türlü bekleneni veremeyince, çok yüksek maliyeti sebebiyle takımdan gönderilmesi yönünde karar alınmıştı.

Süper Lig'de, Kasımpaşa ve Trabzonspor formaları giyen siyahi oyuncu, 132 maça çıktı. 30 gol ve 12 asist kaydetti.