Trabzonspor'da Fatih Tekke'den kafa karıştıran karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den kafa karıştıran karar!

Trabzonspor'da Erzurum kampının kadrosu belli oldu. Fatih Tekke sürpriz bir karara imza attı.

Yeni sezon hazırlıklarına bugünden itibaren Erzurum'da devam edecek olan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Fatih Tekke 32 kişilik geniş kamp kadrosuyla Erzurum'a gitme kararı aldı.

Fatih Tekke'den sürpriz karar

Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen Dragus, Lundstram, Muhammed Cham, Enis Destan gibi birçok oyuncunun kendine kamp kadrosunda yer bulması kafaları karıştırdı.

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Trabzonspor'un Kamp Kadrosu

İşte Trabzonspor'un Erzurum kampı kadrosu şöyle;

Kaleci: Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak

Defans: Arseniy Batagov, Stefan Savic, Rayyan Baniya, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz, Arif Boşluk, Arda Öztürk, Taha Emre İnce

Orta Saha: Batista Mendy, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Tim Jabol, Muhammed Cham, Gök­tan Gürpüz, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Anthony Nwakaeme

Forvet: Danylo Sikan, Felipe Augusto, Denis Dragus, Enis Destan, Paul Onuachu

Trabzonspor'un hazırlık maçı planı

Bordo Mavililer 15-27 Temmuz tarih aralığında gerçekleştireceği Erzurum kampında 5 hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Bu maçlardan ikisinin Alanyaspor ve Araz-Nahçıvan Peşekar Futbol Kulübü ile oynanacağı öğrenilirken diğer rakipler henüz netlik kazanmadı.

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