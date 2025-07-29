Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yüzünü güldüren gelişme: İki yıldız yetişiyor!

Erzurum kampını sonlandırdıktan sonra 4 günlük iznin ardından 31 Temmuz'da Trabzon'da hazırlıklarını sürdürmesi planlanan Trabzonspor'da iki yıldız oyuncudan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Erzurum kampında talihsiz sakatlıklar yaşayan iki yıldız oyuncu Paul Onuachu ile Oleksandr Zubkov, Kocaelispor'a karşı oynanacak olan sezonun ilk maçına yetişecek.

İki oyuncunun da kademeli olarak perşembe gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlamaları bekleniyor.