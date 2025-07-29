Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yüzünü güldüren gelişme: İki yıldız yetişiyor!

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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yüzünü güldüren gelişme: İki yıldız yetişiyor!

Trabzonspor'a Erzurum kampında talihsiz sakatlıklar yaşayan iki yıldız oyuncusu Onuachu ve Zubkov'dan sevindiren haber geldi.

Erzurum kampını sonlandırdıktan sonra 4 günlük iznin ardından 31 Temmuz'da Trabzon'da hazırlıklarını sürdürmesi planlanan Trabzonspor'da iki yıldız oyuncudan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Erzurum kampında talihsiz sakatlıklar yaşayan iki yıldız oyuncu Paul Onuachu ile Oleksandr Zubkov, Kocaelispor'a karşı oynanacak olan sezonun ilk maçına yetişecek.

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İki oyuncunun da kademeli olarak perşembe gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlamaları bekleniyor.

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