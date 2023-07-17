Trabzonspor'da flaş ayrılık. Resmi siteden açıklandı

Editör: Ufuk Cingöz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, deneyimli orta sahası Dorukhan Toköz'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

2021 yılında Trabzonspor'a bedelsiz bir şekilde transfer olan Dorukhan Toköz burada çıktığı 41 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.