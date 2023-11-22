Trabzonspor'da geri sayım başladı. Sahalara dönüyor

Yaz dönemi hazırlık kampında çapraz bağları kopan Trabzonsporlu Mislav Orsic, topla çalışmalara başladı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'da geri sayım başladı. Sahalara dönüyor

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Mislav Orsic, hazırlık kampında ağır bir sakatlık geçirmişti.

Çapraz bağları kopan Hırvat sol kanat oyuncusu sahalara dönüş hazırlığına başladı.

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Yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Mislav Orsic, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ilk kez topla çalışmalara başladığını duyurdu.

29 Kasım tarihinde Trabzon'a gelecek olan ve burada sağlık taramasından geçecek olan 30 yaşındaki futbolcunun geri dönüşü taraftarlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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