Abdullah Avcı'dan deprem konuşması. Tarihi Basel maçı için toplantı yaptı

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü sahasında Basel karşısında tarihinin en zorlu müsabakasına çıkacak. Türkiye'de müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, UEFA, Trabzonspor- Basel maçının oynanmasına karar vermişti.

Fotomaç'ın haberine göre büyük felaketin gölgesinde zor bir karşılaşma oynayacak bordo-mavili kulüp, müsabakaya büyük bir hassasiyetle hazırlanıyor. Karşılaşmadan elde edilecek gelirin tamamını deprem bölgesinde yaraların sarılması için AFAD'a bağışlanacak.

AVCI'DAN BİRLİK MESAJI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan takımını zorlu müsabakaya hazırlamaya çalışıyor. Deneyimli teknik adam, takımıyla sürekli iletişim halinde. Antrenman öncesi ve sonrasında toplu ve bireysel konuşmalar yapan bordo-mavili çalıştırıcı, ülke olarak zor bir süreçten geçtikleri dönemde maç oynayacaklarını, diğer taraftan ise acıların ve yaraların bir nebze sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. Avcı'nın "Taraftarlarımızla birlikte ruhumuzun depremden etkilenen kardeşlerimizle bir olduğunu göstermeliyiz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" diyerek oyuncularını zorlu geceye hazırladığı öğrenildi.