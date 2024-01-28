Trabzonspor'da yaprak dökümü. Giden gidene

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da yaprak dökümü. Giden gidene
Bakasetas, Teklic ve Kourbelis'in ardından Trabzonspor'dan bir oyuncu daha ayrılmaya hazırlanıyor.

Sakat ve Afrika Kupası'na giden oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor'da diğer taraftan da ayrılıklar yaşanıyor.
Bakasetas; Yunan ekibi Panathinaikos'a giderken, Kourbelis ve Teklic de Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.
Bordo-Mavili kulüpte yaprak dökümü devam edeceğe benziyor.
Teknik direktör Abdulla Avcı'nın gözüne giremeyen Enis Bardhi'ye iki teklif birden geldi.
Kuzey Makedonyalı futbolcu için Alman ve Arap kulüplerinden Trabzonspor'a iki teklif ulaştı.
Kulüplerden biri Bardhi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, diğeri bonservisiyle almayı planlıyor.
Trabzonspor yönetimi; teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayıyla gelen tekliflerden birini değerlendirecek.

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