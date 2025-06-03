Trabzonspor'dan Beşiktaş'a: Büyük transfer harekatı

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için kadro çalışmaları devam ediyor.

Forvet hattında bu sezon Immobile ve Semih Kılıçsoy'un performansını yeterli bulmayan siyah beyazlıların bonservisi Braga'da bulunan ve sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza'nın transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberinde Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesinde 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunduğu hatırlatıldı.

Braga'nın transferi kolaylaştırmak adına 10 milyon euro civarında bir indirime gitmeye hazır olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın daha yüksek bir teklif yapıp yapmayacağının beklendiği iddia edildi.

Transferin gözde forveti için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ilgi olduğu belirtildi.

Bordo mavililerle bu sezon 37 maça çıkan Banza 22 gol attı, 7 asist yaptı.