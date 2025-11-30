Süper Lig’de topladığı 31 puanla zirve yarışının içinde yer alan Trabzonspor, iç sahada 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı.

Trabzonspor'un bu sezon evinde kazandığı maçlar şöyle:

Kocaelispor: 1-0

Antalyaspor: 1-0

Kayserispor: 4-0

Eyüpspor: 2-0

Konyaspor: 3-1

Gaziantep FK, Samsunspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından ise 1-1’lik beraberliklerle ayrıldı. Bordo Mavililer Papara Park’ta 14 gol atıp sadece 4 gol yedi.

TEKKE’NİN İÇ SAHA KARNESİ: 15 MAÇTA 1 YENİLGİ

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, lig ve kupada toplam 15 iç saha maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda: 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, iç sahada rakiplerine kolay kolay puan vermiyor.

Tekke dönemindeki tek iç saha yenilgisi, geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray’a karşı 2-0’lık skorla geldi.

204 GÜNDÜR PAPARA PARK’TA KAYIP YOK

Trabzonspor, 10 Mayıs’taki Galatasaray yenilgisinden bu yana 204 gündür iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu süreçte hem ligde hem kupada kritik galibiyetler alan bordo-mavililer, geçen sezon Türkiye Kupası’nda Bodrum FK (3-2) ve Göztepe (2-0) maçlarını da kazanarak finale yükselmişti.

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Trabzonspor Süper Lig'de sonraki iç saha maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak.