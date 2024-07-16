Trabzonspor'dan çifte KAP açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da şok bir ayrılık yaşandı.

Geçen sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen, başarılı performansıyla göz dolduran sağ bek Thomas Meunier, bordo-mavili kulüpten ayrılma kararı aldı.

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Meunier’in sözleşmesinin oyuncu tarafından tek taraflı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bu flaş gelişmenin ardından Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha geldi.

Mountassir Lahtimi ile de yolların ayrıldığını belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."