Trabzonspor'dan Eren Bülbül ve Ahmet Minguzzi ile tanıtım!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon forma tanıtımında Eren Bülbül, Mattia Ahmet Minguzzi, Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı, Kazım Koyuncu ve Şamil Ekinci gibi bordo-mavili takımın tarihine geçen önemli isimleri unutmadı.
Trabzonspor videonun tanıtımında şu ifadelere yer verdi;
"Unutmayız. Unutamayız!"
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu?
Unutmayız. Unutamayız!"
İşte o video;
Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu?— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2025
Unutmayız. Unutamayız!#FormaUnutmaz pic.twitter.com/PchPTMShKU