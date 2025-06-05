Trabzonspor'dan Eren Bülbül ve Ahmet Minguzzi ile tanıtım!

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Trabzonspor'dan Eren Bülbül ve Ahmet Minguzzi ile tanıtım!

Trabzonspor Kulübü, yeni sezon için forma tanıtımını gerçekleştirdi. Bordo-mavililer tanıtımında, Eren Bülbül, Ahmet Minguzzi ile beraber şehrin ve kulübün birçok önemli ismine yer verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon forma tanıtımında Eren Bülbül, Mattia Ahmet Minguzzi, Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı, Kazım Koyuncu ve Şamil Ekinci gibi bordo-mavili takımın tarihine geçen önemli isimleri unutmadı.

Trabzonspor videonun tanıtımında şu ifadelere yer verdi;

"Unutmayız. Unutamayız!"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu?

Unutmayız. Unutamayız!"

İşte o video;

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