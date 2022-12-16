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Trabzon'dan flaş Fenerbahçe kararı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 18:02
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar

Trabzon'dan flaş Fenerbahçe kararı
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TSYD Trabzon Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, 1600'ü özel olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev yapacak.

Açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Sağduyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacağımıza inanıyorum. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca müsabaka izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir müsabakaya şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum."

Toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak müsabaka da değerlendirildi.

B grubu riskli müsabaka olarak ele alınan bu karşılaşmaya ise Samsunspor taraftarlarının alınması kararı verildi.

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