Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Üç yıllık imza sonrası Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan İrfan Can Kahveci sarı lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR ÇAĞIRDI

Jose Mourinho tarafından ilk tercih olarak görülmeyen milli futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sözcü'nün haberine göre İrfan Can Kahveci'nin Milli Takım'dan yakın arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır oyuncuyu Trabzonspor'a çağırdı. Sarı lacivertli formayla 36 maça çıkan İrfan Can Kahveci 1 gol ve 3 asist ile oynadı.

Villarreal ile Real Betis'in transfer gündeminde olduğu yazılan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda Fenerbahçe ile ayrılık kararı verip vermeyeceği merak konusu.