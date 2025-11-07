Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlık krizi çıktı.

SAVIC'E BATAGOV VE SERDAR EKLENDİ

Son oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak kenara gelen tecrübeli stoper Stefan Savic'e Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı da eklendi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan sakatlık açıklamasında, “Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı’nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

FATİH TEKKE STOPERDE KİME GÖREV VERECEK

Savunmada üst üste yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken Fatih Tekke'nin kritik maçta stoper ikilisi olarak Okay Yokuşlu ve Rayyan Baniya'ya görev vermesi bekleniyor.