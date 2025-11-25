Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un dün Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Edin Visca, başarılı bir operasyon geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Vişça’ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”