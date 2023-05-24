Trabzonsporlu futbolcu günah çıkardı: Özür dilerim

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maç öncesi genç futbolcu Taha Altıkardeş taraftara seslendi.

Trabzonsporlu futbolcu günah çıkardı: Özür dilerim

Taha Altıkardeş, "Bu sene için taraftarlarımızdan özür dilerim. Çünkü böyle bir Trabzonspor izletmeye hakkımız yok. Hocamız yeni geldi. 4-5 haftalık süreç geçti. Taraftarımıza seneye daha iyi bir Trabzonspor izletmek istiyoruz. İnşallah bu maçı kazanırız.” ifadelerini kullandı.

Forma şansı bulmadığını belirten Altıkardeş, "Buraya geldiğimden beri idmanlarda yüzde yüzümü veriyorum. Hocalarımdan şans bekledim. Ama bir şans daha nasip olmadı. Ben yılmıyorum. Mücadeleme devam ediyorum. İnşallah idmanlarda daha çok performansımı yükselterek hocanın da şans vermesini bekleyerek güzel bir oyun göstermek istiyorum Trabzonspor taraftarına." dedi.

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