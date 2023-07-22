Trabzonsporlu futbolcular sahadan zor kaçtı. Antrenman yarım kaldı

Trabzonspor'un Slovenya kampında yaptığı antrenman beklenmedik bir olay nedeniyle yarıda kaldı.

KAYNAK: AA
Trabzonsporlu futbolcular sahadan zor kaçtı. Antrenman yarım kaldı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanına, belinde ağrı bulunan Siopis ve tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez ile sağ üst adalesinde ağrı olan Emirhan Zaman katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda aniden başlayan yağışın yerini doluya bırakması nedeniyle futbolcular, teknik heyet ve basın mensupları tesislerin binasına girmek zorunda kaldı.

Yağışın devam etmesi ve antrenman sahasının doluyla kapanması nedeniyle teknik direktör Bjelica antrenmanı bitirme kararı aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.
(AA)

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