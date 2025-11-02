İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu herkesin bildiği üzere koyu bir Trabzonsporlu. O kadar fanatik ki kendisine örnek aldığı Şenol Güneş gibi Trabzonsporun kalecisi olmayı hayal ediyordu. Babasının istememesi üzerine aile şirketinin başına geçip, iş insanı oldu. Ama Trabzonspor sevdası bitmedi. Futbolcu olamadığı Trabzonspor’a önceki dönemlerde yönetici oldu.

Daha sonra Beylikdüzü ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun şampiyonluk hasreti 2021-2022 sezonunda son buldu. Ekrem İmamoğlu kızıyla beraber izlediği şampiyonluk maçında gözyaşlarına hakim olmadığı anlar o dönem sosyal medyada yer almıştı.



Bir başka futbol fanatiği ise Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesinden bu yana A takımında yer alan Ertan Yıldız’dı. Ertan Yıldız Erkem İmamoğlu’nun tersine Galatasaraylıydı. Ekrem İmamoğlu 2019’te İBB başkanı olunca Ertan Yıldız da İBB tarafına geçti. Burada da Ekrem İmamoğlu’nun A takımında yer almaya devam etti. Ertan Yıldız iştiraklerden sorumlu danışman olarak görev yapıyordu. 2024 yerel seçimlerinden sonra Bakırköy Belediye Meclis Üyesi seçildi. 19 Mart’taki İBB operasyonlarına kadar Ekrem İmamoğlu’nun en büyük destekçilerinden birisiydi. İlk İBB operasyonunda gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Hiç kimse beklemezken Ertan Yıldız itirafçı oldu. Ekrem İmamoğlu’nun en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan Ertan Yıldız etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ile önce ev hapis kararıyla tahliye oldu. Geçtiğimiz yaz aylarında da ev hapsi kararı da kaldırılarak tamamen özgürlüğüne kavuştu.



Dün akşam hem Galatasaraylılar hem de Trabzonsporlular için önemli bir akşamdı. İki takım Rams Park’ta karşılaştı. Ekrem İmamoğlu büyük ihtimal maçı Silivri’deki koğuşunda küçük ekran televizyonunda büyük bir heyecanla izlemiştir. Danışmanı olan Galatasaraylı Ertan Yıldız ise maçı stadın büyülü ortamında büyük bir coşku ile izledi. Ancak tuttuğu takım kendi standından 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Konuştuğum kaynaklarım Ertan Yıldız’ın gittiği ilk maç olmadığını söyledi. Ertan Yıldız geçen haftlarda oynanan Galatasaray Liverpol maçını da stattan izlemiş.