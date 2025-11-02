Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor derbisi golsüz sona ererken karşılaşmanın ardından Wagner Pina'dan penaltı sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Ernest Muçi'nin ceza sahası içerisinde çektiği şutta topun Gabriel Sara'nın eline çarptığı gerekçesiyle Trabzonspor penaltı beklemişti.

Rams Park'ın oyuncu çıkışında A Spor muhabiri bu pozisyonu Trabzonspor'un başarılı sağ beki Wagner Pina'ya sorarak, "Sence bu pozisyon penaltı mı?" dedi.

Pina ise muhabirin telefonda kendisine gösterdiği pozisyona bakarak "Hayır. Eğer hakem çalmadıysa penaltı değildir." ifadelerini kullandı.