Trabzonspor'u karıştıran siyaset iddiası

Önce UEFA Avrupa Ligi, ardından da Konferans Ligi'nden elenen ve lige de iyi başlayamayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Taraftarın tepkisi sonrası Avcı ile yollarını ayıran yönetim, Fatih Tekke ve Şenol Güneş'i gündemine aldı.

İlk olarak Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş ile görüşen Ertuğrul Doğan yönetimi, anlaşma sağlayamadı ve rotayı Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke'ye çevirdi.

''SİYASİLER ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTEDİ''

Yapılan görüşmelerde Fatih Tekke ile prensipte anlaşan Trabzonspor, kararını değiştirdi ve yeniden Şenol Güneş ile görüşme yaparak önemli aşama kaydetti.

Yönetimin Fatih Tekke'den vazgeçmesi sonrası tecrübeli teknik adamın küplere bindiği aktarıldı.

Fatih Tekke'nin kuzeni Kenan Tekke, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

''YAZIKLAR OLSUN SİYASETİNİZE''

Kenan Tekke paylaşımında, ''Yazıklar olsun. Tarih: 31/08/2024 Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'yi arıyor ve 'Hocam gel sana ihtiyacımız var' diyor. Fatih hoca şartsız kayıtsız teklifi kabul ediyor ve pazartesi İstanbul'da konuşup masaya oturulacak.

Tarih: 01/09/2024 Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'yi arıyor, 'Üzerimde çok siyasi baskı var sizinle çalışamayacağız' diyor ve Şenol Güneş gündeme geliyor.. konu bu.

Yazıklar olsun bu şehrin çocuklarına ihanet edenlere.

Yazıklar olsun bu şehre ihanet edenlere.

Yazıklar olsun ilişkilerine bu kulübü kurban edenlere.

Yazıklar olsun SİYASETİNİZE...'' ifadelerini kullandı.

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.