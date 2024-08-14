Trabzonspor'u saatler kala yıkan haber

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.
SAVIC ŞOKU
Yarın (Perşembe) TSİ 19.00'da oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili konuşan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.
Trabzonspor'un Rapid Wien maçı kamp kadrosu ise şu şekilde:
1. Uğurcan Çakır
2. M.Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Pedro Malheiro
5. Borna Barisic
6. Arif Boşluk
7. Eren Elmalı
8. Ali Şahin Yılmaz
9. Rayyan Baniya
10. Arseniy Batagov
11. Stefano Denswil
12. John David Lundstram
13. Okay Yokuşlu
14. Ozan Tufan
15. Batista Mendy
16. Enis Bardhi
17. Umut Güneş
18. Edin Visca
19. Cihan Çanak
20. Trezeguet
21. Anthony Nwakaeme
22. Denis Dragus
23. Enis Destan
24. Salih Malkoçoğlu