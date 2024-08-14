Trabzonspor'u saatler kala yıkan haber

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.

SAVIC ŞOKU

Yarın (Perşembe) TSİ 19.00'da oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili konuşan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.

Trabzonspor'un Rapid Wien maçı kamp kadrosu ise şu şekilde:

1.⁠ ⁠Uğurcan Çakır

2.⁠ ⁠M.Taha Tepe

3.⁠ ⁠Onuralp Çevikkan

4.⁠ ⁠Pedro Malheiro

5.⁠ ⁠Borna Barisic

6.⁠ ⁠Arif Boşluk

7.⁠ ⁠Eren Elmalı

8.⁠ ⁠Ali Şahin Yılmaz

9.⁠ ⁠Rayyan Baniya

10.⁠ ⁠Arseniy Batagov

11.⁠ ⁠Stefano Denswil

12.⁠ ⁠John David Lundstram

13.⁠ ⁠Okay Yokuşlu

14.⁠ ⁠Ozan Tufan

15.⁠ ⁠Batista Mendy

16.⁠ ⁠Enis Bardhi

17.⁠ ⁠Umut Güneş

18.⁠ ⁠Edin Visca

19.⁠ ⁠Cihan Çanak

20.⁠ ⁠Trezeguet

21.⁠ ⁠Anthony Nwakaeme

22.⁠ ⁠Denis Dragus

23.⁠ ⁠Enis Destan

24.⁠ ⁠Salih Malkoçoğlu