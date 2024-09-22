Trabzonspor'un 120 günlük galibiyet hasretini Gaziantep maçında sonlandırmak istiyor

Kaynak: AA
Trabzonspor'un 120 günlük galibiyet hasretini Gaziantep maçında sonlandırmak istiyor

Ligde en son geçen sezonun son haftasında galip gelen, bu sezon ise ilk 4 hafta kazanamayan bordo-mavililer, Gaziantep FK deplasmanında 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.

Son Haberler
Deprem bilimci Naci Görür yerleşime açık olmayan illeri açıkladı
Deprem bilimci Naci Görür yerleşime açık olmayan illeri açıkladı
Cem Uzan pişman etti
Cem Uzan pişman etti
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin galibi Lando Norris
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin galibi Lando Norris
Trabzonspor, Gaziantep FK maçını bekliyor
Trabzonspor, Gaziantep FK maçını bekliyor
Ordu'da polisi yaralayan 2 kişi tutuklandı
Ordu'da polisi yaralayan 2 kişi tutuklandı