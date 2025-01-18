Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu

Kaynak: DHA
Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu

Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ el ikinci parmağındaki sırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmesi sonrası bugün başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

OPERASYON YAPILDI

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, açıklamasında “Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu

Son Haberler
Serkan Özbalta: Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum
Serkan Özbalta: Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum
Thomas Reis "Hakem sonuca etki etti"
Thomas Reis "Hakem sonuca etki etti"
Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu
Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu
Suriye'deki yeni yönetimden karar. Üç ülkenin mallarının girişi yasaklandı
Suriye'deki yeni yönetimden karar. Üç ülkenin mallarının girişi yasaklandı
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor