Trabzonspor'un genç yıldızı ameliyat oldu

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Trabzonspor'un genç yıldızı ameliyat oldu

Trabzonspor'da sağ elinden sakatlanan kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat olduğu duyuruldu. Genç kalecinin sağ el kemiğinde kırık olduğu tespit edilmişti.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sağ elinden sakatlanan kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Onuralp Çevikkan, 2 gün önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.

Trabzonspor'un paylaşımı:

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