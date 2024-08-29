Trabzonspor'un St. Gallen 11'i belli oldu

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Trabzonspor'un St. Gallen 11'i belli oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen karşısında sahaya süreceği ilk 11'i açıkladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre temsilcisi St. Gallen’i ağırlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetimindeki bu kritik maçta, gruplara kalmak için mücadele edecekler.

İlk maç İsviçre’de golsüz sonuçlanmıştı. Trabzonspor, rövanşta galip gelerek tur atlamayı hedefliyor. Eğer berabere kalınırsa, uzatmaların ardından penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen’in galibiyeti durumunda ise Trabzonspor’un Avrupa macerası sona erecek.

Trabzonspor’da cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı ilk 11’de yer alabilecek. Ancak Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

İlk 11'ler açıklandı

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.

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