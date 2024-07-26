Trabzonspor'un yeni transferi Savic'in maliyeti belli oldu

Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, bombayı patlattı ve Stefan Savic'i kadrosuna kattı.

Stefan Savic, Trabzon'a geldi ve taraftarlar büyük bir karşılama yaptı.

KAP AÇIKLAMASI

Bordo-mavili ekip, Stefan Savic'i KAP'a bildirdi.

Savic'e her bir sezon 2.5 milyon euro maaş ve 500 bin euro imza parası ödenecek.

Yapılan açıklamada, ''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANDI

33 yaşındaki Karadağlı stoper, BSK Borca, Partizan, Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid formaları giydi.

Kariyerinde ise 1'er kez Premier Lig, La Liga, Sırbistan Süper Ligi kazandı.

Atletico Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupası kazanmayı başardı.

Ayrıca bir Community Shield kupası da kaldırdı.

Stefan Savic, bu sezon Atletico Madrid forması altında 33 maçta oynadı.