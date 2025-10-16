Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan ancak sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Benjamin Bouchoari, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'FİZİKSEL OLARAK İYİ HİSSEDİYORUM'

Uzun bir sakatlık sürecinden çıktıktan sonra kendisini iyi hissettiğini söyleyen Bouchouari, "Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Yaşadığım sakatlık sabır gerektiren bir sakatlıktı. Artık geride kaldı. Bunun için de çok mutluyum." diye konuştu.

'HOCAMIZIN GÜVENİ ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Fatih Tekke'nin kendisine olan güvünü basın önünde dile getirmesinin çok önemli olduğunu belirten Faslı oyuncu, "Bir oyuncu için en önemli şey güven duygusunu hissedebilmek. Hocamızın bana güveni çok değerli. Bütün takıma teşekkür etmek istiyorum. Bana güvenmeleri çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

'TAKTİKSEL OLARAK İSTEKLERİ ÇOK NET'

Ayrıca Fatih Tekke'nin taktiksel yaklaşımını ve kendisininden istedikleri hakkında konuşan Bouchouari, "Hocamızın tatiksel anlamda istedikleri çok net. Özel ve farklı fikirleri olan birisi. Oynamak isteyen bir hoca, ben de aynı şekilde oynamak isteyen birisiyim. Orta sahada beni farklı rollerde kullanabilir." diye de ekledi.

'VITINHA İLE BENZER YANLARIMIZ VAR'

Herhangi bir idolünün olup olmadığı yönünde gelen soruyu cevaplayan Benjamin Bouchouari, "PSG'den Vitinha ile benzerlik gösterdiğimi söyleyebilirim. Rol model olarak onu kendime örnel alıyorum diyebilirim. Topla iyi olan bir oyuncu. Saha içerisinde çabuk çözümleri olan ve doğpru konumlanmayı yapabilen bir oyuncu." dedi.

'DİNAMİK BİR OYUNCUYUM'

İki yönlü oynamayı seven bir orta saha oyuncusu olduğunu belirten Bouchouari, "Dinamik bir oyuncu olmamı bekleyebilirsiniz. Hem defansif hem de ofansif katkı sağlayan birisiyim. Hocamız agresif oyun yapısını seven birisi. Ben de bu anlamda performans göstereceğim." şeklinde konuştu.