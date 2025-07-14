Trabzospor'dan şampiyonluk hamlesi: Atletico Madrid'den geliyor

Yeni sezona Fatih Tekke liderliğinde hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo mavili ekip, İspanyol devi Atletico Madrid'in tecrübeli orta sahası Saul Niguez için devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Trabzonspor, İspanyol maestro için resmi teklifini yaptı. Madrid ekibi ise bordo mavililerin oyuncuyla görüşmesine izin verdi. Atletico'nun transfer için bonservis ücreti almayacağı belirtildi.

Trabzonspor, Saúl Ñíguez için resmi teklif yaptı. Bordo Mavili ekip oyuncuyla anlaşırsa; Atletico Madrid, Saúl'u serbest bırakacak ve bonservis ödenmeyecek! https://t.co/cuSXtfg4Cl — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 14, 2025

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren ve 26 maçta forma giyen Saul, 1 gol atıp 6 da asist yapmıştı.