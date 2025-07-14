Trabzospor'dan şampiyonluk hamlesi: Atletico Madrid'den geliyor

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Trabzospor'dan şampiyonluk hamlesi: Atletico Madrid'den geliyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Atletico Madrid'in usta orta sahası Saul için resmi teklif yaptı.

Yeni sezona Fatih Tekke liderliğinde hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo mavili ekip, İspanyol devi Atletico Madrid'in tecrübeli orta sahası Saul Niguez için devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Trabzonspor, İspanyol maestro için resmi teklifini yaptı. Madrid ekibi ise bordo mavililerin oyuncuyla görüşmesine izin verdi. Atletico'nun transfer için bonservis ücreti almayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren ve 26 maçta forma giyen Saul, 1 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

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