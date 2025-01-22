Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 oldu. Böylece Ocak-Aralık 2024 döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 artış gerçekleşti.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,5 artarak 238 bin 993 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,5'ini otomobil, yüzde 39,6'sını motosiklet, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyonda yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5, kamyonette yüzde 10,1 ve otobüste yüzde 5,9 arttı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 31,3 MİLYON

Aralıkta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 101,9, kamyonda yüzde 69, motosiklette yüzde 23,9, otomobilde yüzde 20,6, otobüste yüzde 18,9, kamyonette yüzde 11,3 artarken, traktörde yüzde 21,6 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, aralık ayı sonu itibarıyla 31 milyon 301 bin 389 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 985 bin 633 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,4'ünü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, aralık ayında 108 bin 753 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 60,8'İ BENZİNLİ

Ocak-Aralık 2024 döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 otomobilin yüzde 60,8'i benzinli, yüzde 16,7'si hibrit, yüzde 11,3'ü dizel, yüzde 10,2'si elektrikli ve yüzde 1'i LPG'li. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 otomobilin ise yüzde 34,1'i dizel, yüzde 31,9'u LPG'li, yüzde 30,2'si benzinli, yüzde 2,4'ü hibrit ve yüzde 1,1'i elektrikli.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,3

Türkiye'de 2024 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 31 milyon 301 bin 389 motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,3 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16, otobüslerde 16,2, kamyonetlerde 13,9, kamyonlarda 18,1, motosikletlerde 10,2, özel amaçlı taşıtlarda 15,3 ve traktörlerde 24,5. Türkiye'de 2024 yılında devri yapılan 10 milyon 689 bin 113 motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,2 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13,3, minibüslerin 12,2, otobüslerin 11,4, kamyonetlerin 11,4, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4,3, özel amaçlı taşıtların 15,7 ve traktörlerin 19,2.