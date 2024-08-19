Trafiği tehlike sokan şahıslar men edildi

Şehrin Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda, üstü açık bir araçtan bacaklarını sarkıtarak ilerleyen iki kişi, görenlerin endişesini artırdı. Tehlikeli davranışları sergileyen bireyler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücüye ve yolculara toplamda 4 bin 956 TL para cezası uyguladı.

Ayrıca, sürücü hakkında 'trafiği tehlikeye sokma' suçlamasıyla dört farklı madde üzerinden savcılık soruşturması başlatıldı. Olaya karışan araç ise trafikten men edilerek, ilgili yasal işlemler için bağlandı.