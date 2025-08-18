Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler polisten kaçamadı! 51 bin 538 lira ceza kesildi

Kaynak: AA
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler polisten kaçamadı! 51 bin 538 lira ceza kesildi

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 51 bin 538 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "drift atarak çevreye rahatsızlık veriyor", "kurallara uyalım lütfen" ve "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Drift yapan aracı tespit eden ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 lira cezai işlem uygulayarak, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Diğer 2 araç sürücüsüne ise toplam 2 bin 979 lira cezai işlem uygulandı.

Son Haberler
Kaçak balık avlayan 2 kişiye 25 bin lira ceza!
Kaçak balık avlayan 2 kişiye 25 bin lira ceza!
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte dolarda son rakam (18 Ağustos 2025)
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte dolarda son rakam (18 Ağustos 2025)
Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede uzmanlardan kritik öneriler
Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede uzmanlardan kritik öneriler
Trump'tan Zelenskiy'e: İki başlıktan vazgeç
Trump'tan Zelenskiy'e: İki başlıktan vazgeç
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler polisten kaçamadı! 51 bin 538 lira ceza kesildi
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler polisten kaçamadı! 51 bin 538 lira ceza kesildi