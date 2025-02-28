Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 71 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Sancaktepe'de otomobil sürücüsünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden yola çıkılıp kimliği tespit edilerek yakalanan sürücü M.S.B'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 66 bin 062 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, sosyal medyada yaptığı çalışmaların devamında Sarıyer'de bir motosiklet sürücüsünün de akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Yakalanarak polis merkezine götürülen motosiklet sürücüsü Y. T'ye de "tescilsiz aracı trafiğe çıkarmak", "dur ihtarına uymamak", "akrobatik hareketler yapmak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 5 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.