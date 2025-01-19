Trafiği tehlikeye sokan motosikletliye 67 bin lira ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trafiği tehlikeye sokan motosikletliye 67 bin lira ceza

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye atan sürücüye 67 bin lira ceza kesildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye atan sürücüye 67 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesi D-550 Karayolunda motosiklet ile tek teker yapan ve trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürüsünün görüntüsü sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE görüntülerinden sürücünün kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan A.Z. (17) emniyete götürüldü. Kasksız, sürücü belgesiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 67 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü A.Z. hakkında adli işlem yapıldı.

Son Haberler
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak (20 Ocak 2025)
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak
Yeniçağ Gazetesi: Altta kalanların canı çıksın sistemi!
Yeniçağ Gazetesi: Altta kalanların canı çıksın sistemi!
Tiktok geri açıldı ama bir şartla... Trump paylaşım yaptı
Tiktok geri açıldı ama bir şartla... Trump paylaşım yaptı
Konutta en çok kazandıran iller belli oldu
Konutta en çok kazandıran iller belli oldu
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı? İşte vatandaşların verdiği yanıtlar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı? İşte vatandaşların verdiği yanıtlar