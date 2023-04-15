Trafik canavar� can ald��

DHA'n�n haberine g�re, kaza, saat 01.30 s�ralar�nda Seyhan il�esi S�mer Mahallesi B�lent Ang�n Bulvar�'nda meydana geldi.
E.S. y�netimindeki 01 FS 009 plakal� otomobil, yaya ge�inden yolun kar��s�na ge�mek isteyen Mehmet Can �z�eno�lu'na �arpt�.
Otomobilin alt�nda yakla��k 20 metre s�r�klenen �z�eno�lu, a��r yaraland�. �hbar �zerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kald�r�lan �z�eno�lu, doktorlar�n t�m m�dahalesine ra�men hayat�n� kaybetti.
Kazan�n ard�ndan g�zalt�na al�n�p, polis merkezine g�t�r�len otomobil s�r�c�s� E.S.'nin yap�lan kontrollerde 1.60 promil alkoll� oldu�u belirlendi.