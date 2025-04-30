Trafik cezaları cep yakacak! Hatalı davranan zamlı ödeyecek

Trafikle ilgili haftaya sunulması beklenen kanun teklifinde makas atanlara, ambulansın peşine takılanlara, kırmızı ışık ihlaline, aşırı hız yapanlara ve alkollü araba kullananlara caydırıcı oranlarda para cezaları öngörülüyor. Üç kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyetin alınması söz konusu olabilecek.

Ölümlü trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafikle ilgili idari para cezalarının yüksek oranlarda artırılmasını öngören kanun teklifinin haftaya TBMM’ye sunulacak.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM AK Parti Grup Başkanlığı ile diğer ilgililer, bir araya gelerek yapılması planlanan düzenlemeler üzerinde çalıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bu sabah TBMM’ye sunulduğu açıkladığı yargı paketi taslağıyla ilgili, TBMM’de AK Parti Grup Başkanlığı’nda detaylı çalışma yürütülecek. Taslakta yer alan maddelerin, konusuna göre tasnif edilerek iki veya üç ayrı kanun teklifi hazırlanması planlanıyor.

YAZ TATİLİNDEN ÖNCE KANUNUN ÇIKARILMASI AMAÇLANIYOR

Bu hafta tapılacak tasnif ve diğer detaylı çalışmanın ardından, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören, özellikle ölümlü trafik cezalarının önlenmesi amacıyla caydırıcı cezaların artırılmasını içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor. Bu kanunun öncelikle getirilmesinin altında ise yaz tatili gelmeden önce bu kanunun çıkarılmak istenmesi yatıyor.

Ölümlü trafik kazalarıyla ilgili geçen yıl meydana gelen yaklaşık 5 bin ölümlü kazanın incelenmesi sonucu, kazaların yüzde 60’ının aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve şehit ihlalinden kaynaklandığı belirlendi.

Bu teklifte, ölümlü trafik kazalarına en fazla yol açan aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanımına cezaların artırılması, üç kez kırmızı ışık ihlali veya alkollü araç kullanımı halinde ehliyete el konulması gibi cezalar getirilmesi öngörülüyor. Şerit ihlalinde ise özellikle makas atanlar, ani manevra yapanlara veya ambulansın arkasına takılanlara da para cezaları artacak.

Öte yandan, belli bir yaştan sonra ehliyetin yenilenmesi için yeniden sağlık raporu, göz sağlığı raporu istenmesi de gündemde. 75 olabileceği konuşulan bu yaş sınırının ne olacağına müzakereler sonucunda karar verilecek.