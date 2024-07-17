Trafik cezası yerken "para çekecekmişim gibi" diyerek kahkahalara boğuldu

Nakkaş Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen bir trafik kontrolünde, emniyet güçleri 68 ABZ 709 plakalı bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü B.K.'nin (21) alkol testi sonucu 1,65 promil olarak tespit edildi. Genç sürücü, ceza işlemleri için polis aracına yönlendirilirken, ceza makbuzlarını imzalarken neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Espri yaparak ve kahkahalar eşliğinde imzalama işlemini gerçekleştiren B.K., polis memurlarını da şaşırtan bir tutum sergiledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, sürücüye alkollü araç kullanımından dolayı 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı ve aracı, olay yerine gelen bir arkadaşına teslim edildi.