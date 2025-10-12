Olay, Değirmenaltı Caddesi’nde gece yarısı, yani 00.00 civarında yaşandı. Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği kontrol noktasında 39 NR 350 plakalı otomobil durduruldu. Edinilen bilgiye göre, araç şoförünün, denetim yapan polisleri hiç fark etmediği ve sivil kıyafetli trafik memurlarını vale hizmeti veren personel sandığı tespit edildi.

Yapılan alkolmetre muayenesinde araç kullanıcısının 147 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal limitlerin çok üzerinde alkol tespit edilen bu sürücüye, "alkollü taşıt kullanma" ihlalinden dolayı 9 bin Türk Lirası tutarında idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 aylık süreyle el konuldu. Ek olarak şahsın kullandığı araç da trafikten men edilerek bir çekici yardımıyla yediemin otoparkına sevk edildi.

Şoför, hakkındaki zorunlu yasal işlemlerin tamamlanmasının hemen ardından ayrıntılı ifadesi alınmak amacıyla yakındaki Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne nakledildi.

Trafik birimleri, şehirdeki tüm cadde ve sokaklarda vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla alkollü araç kullanan kişilere yönelik denetim aktivitelerinin kesintisiz biçimde sürdürüleceğini ifade etti.