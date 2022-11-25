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Emniyetten sürücülere kış lastiği uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına hassasiyet göstermesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:39
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Trafik güvenliği açısından önemli dendi kış lastiği uyarısı yapıldı

Emniyetten sürücülere kış lastiği uyarısı
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EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşların ve ticari araç sürücülerinin, kış lastiği ile standartlara uygun lastik kullanımı konusunda göstereceği hassasiyet ve dikkatin, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

DİŞ DERİNLİĞİ ÖLÇÜLERİ AÇIKLANDI

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklığının 7 santigrat derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği tercih edilmelidir. Hava basıncı her 10 santigrat derecede 1-2 PSI veya 0,07 ila 0,14 bar düşmektedir. Aracın önerilen lastik basıncı bulunmalı ve iki haftada bir lastik basıncı kontrol edilmelidir."

 

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