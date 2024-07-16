Trafik ışıklarını kontrol ettiğini iddia etti tartışma yarattı

Sena Özkan
Trafik ışıklarını kontrol ettiğini iddia etti tartışma yarattı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin seyir halindeyken elindeki cihazla trafik ışıklarını istediği gibi yönlendirdiğini iddia etmesi büyük tartışma yarattı.

Sosyal medyada yayılan ve hızla viral hale gelen bir video, trafik güvenliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Videoda, seyir halinde olan bir sürücü, elindeki bir cihazla trafik ışıklarını istediği gibi yönlendirdiğini iddia ederek, rahatça trafik akışını kontrol ettiğini gösteriyor.

Yurtdışında kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, sürücünün elindeki cihazla trafik ışıklarını yeşile çevirdiği ve bu sayede durmadan ilerlediği görülüyor. Bu durum, izleyiciler arasında büyük tepki topladı. Birçok kişi, trafik ışıklarının manipüle edilmesinin ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğini ve böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar videonun gerçek olup olmadığını sorgularken, diğerleri bu tür cihazların gerçekten var olup olmadığını tartıştı.

Uzmanlar, trafik ışıklarının bu şekilde manipüle edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve kazalara sebep olabileceğini vurguladı. Yetkililer, böyle bir durumun tespit edilmesi halinde ağır cezaların uygulanacağını ve trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Bu olay, teknolojinin yanlış ellerde nasıl kötüye kullanılabileceğini ve toplumun güvenliği üzerindeki olası etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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