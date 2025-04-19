Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk paylaşım

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Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk paylaşım

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez paylaşım yaptı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, dün 17.30 civarlarında Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Atan, bugün öğlen saatlerinde normal odaya alındı. Berk Atan, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Kaza geçiren Oyuncu Berk Atan paylaştığı mesajında "Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesden Allah razı olsun" dedi.

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Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk paylaşım
Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk paylaşım