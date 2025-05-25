Trafik kazası sonrası yaralıyı üzerine battaniye tutarak güneşten korudular

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1'i yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Çevredekiler, kazada yaralanan Fatma Genç'i üzerine battaniye tutarak güneşten korudu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kanlise köyü D-100 kara yolunda meydana geldi. Yusuf Özdemir'in kontrolünü yitirdiği 27 E 0986 plakalı hafif ticari araç, devrildi. Kazada, Özdemir ile araçtaki Fatma Genç, Hüseyin Genç ve Mayrunjan Norvetova yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Fatma Genç'i çevredekiler üzerine battaniye tutarak, güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.