Trafik magandaları terör estirdi!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Karaköprü ilçe mevkisinde yaşandı. Trafikte henüz isimleri öğrenilemeyen 2 sürücü arasında iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kalabalık bir grubun yer aldığı otomobilin sürücüsü, tartıştığı sürücünün önünü kesti. Alkollü oldukları öne sürülen şahıslar, araçlarından inerek diğer araca saldırmaya başladı.

Hamile bir kadının da içinde bulunduğu otomobile yönelik yumruklu saldırı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay sırasında otomobildeki aile, büyük panik yaşarken, hamile kadın 112 Acil Servis hattını arayarak durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, olaya karışan ve alkollü oldukları tespit edilen şahısları gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.